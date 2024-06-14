جامعة جنوب الوادي الأهلية: بدء الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية

أعلنت جامعة جنوب الوادى الأهلية، فى قنا، اليوم الجمعة، بدء الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن الاهلية بنظام الساعات المعتمدة للعام الدراسى 2024-2025.

قال بيان للجامعة، إن البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وتعتمد الدراسة بالبرنامج على لائحة حديثة ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتتفق مع المعايير القياسية الأكاديمية القومية لكلية الألسن ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف البيان أن القائمين بالتدريس بالبرنامج أعضاء هيئة تدريس حاصلين على الدكتوراه من ارقى الجامعات الفرنسية والمصرية.

وأن البرنامج يؤهل الطلاب أثناء الدراسة الحصول على شهادة الديلف الدولية DELF من وزارة التعليم فى فرنسا والمطلوبة بشدة فى سوق العمل وبمستوى متقدم.

ونوهت الجامعة، أن الطالب يدرس لغة أجنبية ثانية بجانب مقررات التخصص وفقا لمتطلبات سوق العمل.

ويؤهل القسم الخريجين للعمل كمترجمين ومتخصصين لغة فرنسية فى القطاع السياحى، والفندقى، والسلك الدبلوماسى، ومراكز الترجمة، والسفارات، وكذلك فى القطاع التعليمى، والترشح ضباط متخصصين لغة فرنسية بالكليات العسكرية.

بدء الدراسة ببرنامج اللغة الإنجليزية:

وأعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، أمس الخميس، عن بدء الدراسة بكلية الألسن، برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من العام الدراسي القادم 2024-2025م.

أوضح بيان للجامعة، أن مميزات البرنامج تشمل لائحة برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة على مزيج متنوع ومتكامل من المواد الأدبية.

التي توفر للطالب معرفة واسعة عن الثقافة والأدب الإنجليزي بدءاً من القرن السادس عشر وحتى العشرين، مثل المسرح والرواية والشعر والنقد الأدبي؛ وبين مواد الترجمة واللغويات التطبيقية.

مثل ترجمة الشاشة والترجمة القانونية والصحفية والأدبية وترجمة المصطلحات والنصوص العلمية وترجمة الوثائق والمستندات الرسمية والكتابة المهنية والمحادثة والاستماع وكتابة المقال وتحليل الأخطاء، وغيرها من المقررات التي تُنمّي مهارات الطالب اللغوية وتؤهله لسوق العمل.

بالإضافة إلى مواد التخصص، تمنح اللائحة الطالب فرصة لتنمية مهاراته الشخصية والمهنية من خلال دراسته لمقررات مثل التنمية البشرية ومهارات الاتصال ومهارات البحث على الانترنت ومهارات التفكير العلمي ومهارات التفكير الفلسفي وريادة الأعمال.

البرنامج يؤهل الطالب للعمل في مجالات عديدة أهمها الترجمة التحريرية، الترجمة الفورية، ترجمة المحتوى المرئي (الأفلام والمسلسلات)، ترجمة البرمجيات.

بالإضافة لمجالات الإرشاد السياحي ومراكز الاتصالات (Call Centers) والعلاقات العامة وكتابة المحتوى باللغة الإنجليزية، والتدقيق اللغوي والمراجعة في دور النشر والطباعة والتدريس.