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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يفاوض لونين لتجديد عقده حتى 2029

الحارس لونين
الحارس لونين

فتحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني باب التفاوض مع النجم أندري لونين حارس المرمى الثاني للفريق الملكي من أجل تجديد التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

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ريال مدريد يفاوض لونين لتجديد عقده حتى 2029

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ريال مدريد يحدد بديل ألفونسو ديفيز حال فشل الصفقة

وأكدت صحيفة الكادينا كوبي في تقرير لها اليوم الأربعاء أن ريال مدريد قدم عرضًا للتجديد لأندري لونين حتى 2029، وذلك في ظل اقتراب عقده الحالي من نهايته والذي سينتهي في صيف 2025.

وقدم الحارس لونين قدم موسمًا مميزًا بقميص ريال مدريد في ظل الإصابة التي لحقت بالحارس الأساسي تيبو كورتوا الموسم الماضي وأبعدته عن صفوف الأبيض لفترة طويلة.

لونين يرحب بالاستمرار مع الريال

وأشارت التقارير إلى أن هناك حرص من نادي ريال مدريد على استمرار لونين، كما أن هناك ترحيب من قبل الحارس الأوكراني بمواصلة مشواره مع المرينجي.

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