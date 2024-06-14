فتح باب التظلمات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية عن فتح باب التظلمات من نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأوضح الدكتور أحمد بدير رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أن النتائج تم الإعلان عنها السبت الماضي، وتم التنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية لفتح باب التظلمات.

وأنه تقرر فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا دون احتساب أيام العطلات الرسمية، بدءًا من أمس الخميس وحتى انتهاء المدة المقررة.

ويمكن تقديم التظلمات بمقر الكنترول بديوان عام المنطقة، مع سداد الرسوم المقررة في الخزانة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المنطقة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة، مؤكداً أن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب يعد أساسيًا، وتسعى المنطقة إلى دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 83.11%، ونتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 91.5%.