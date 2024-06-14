5 جولات يتصدر قائمة أفلام منصة Yango play

تصدر فيلم فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي على منصة Yango play الرقمية بعد يومين من بدء عرض على المنصة.

وجاء طرح فيلم خمس جولات على منصة يانجو بلاي ، بعد مرور عدة أشهر على طرحه في دور العرض السينمائي، وتصدر القائمة وجاء بعده فيلم أبو نسب لمحمد أمام وفيلم أنف وثلاث عيون لظافر عابدين.

فيلم 5 جولات سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج علامز للمنتج يحيى علام.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.