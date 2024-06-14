ذبح الأضاحى مجانا بجنوب سيناء خلال أيام عيد الأضحى

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء لعيد الأضحى المبارك، وذلك برفع درجات الاستعداد بكافة مجازر المحافظة لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بمحافظه جنوب سيناء، إنه بناء علي تعليمات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قامت المديرية برفع درجات الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد .



وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري أن تعليمات وتوجيهات المحافظ بفتح المجازر بالمجان لجميع المواطنين لذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الاضحى مباشرة حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق مع وجود غرامات مشدد على من يقوم بالذبح في الشوارع .

واشارت إلى أن المجازر مفتوحه يوميًا من قبل عيد الأضحى المبارك للجزارين منذ الصباح الباكر، ولكن مع بدايه عيد الاضحى المبارك سيتم فتح المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجان لجميع المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع جاهزية المجازر وتوافر المياه بالتعاون مع رؤساء المدن وتوافر المادة الملونة التي يتم بها ختم اللحوم للجزارين .

وشددت على عدم الذبح في الشوارع؛ حفاظًا على البيئة وعدم انتشار الأمراض، وكشفت عن تواجد الأطباء بالمجازر طوال أيام العيد، لافتًا أن هناك حملات توعية من الطب البيطري للمواطنين عن طريق الندوات الإرشادية في المصالح الحكومية؛ وذلك لتوعية المواطنين بشروط الاضحية والمواصفات الشرعية والصحية والسن الذي يجب مراعاته لكل نوع من أنواع الأضاحي، فضلا عن اعطاء النصائح عند شراء حيوانات الاضاحي خاصة الضأن والماعز وأيضا يتم توعية المواطنين بعدم الذبح في الشوارع.

وأشارت إلى أن هناك حملات مستمرة بالاشتراك مع التموين والأجهزة المعنية للمرور على محلات الجزارة والمطاعم وغيرها؛ للتأكد من سلامة اللحوم الموجودة بالأسواق، مشيرة إلى أن هناك طبيب متواجد في كل مجزر من مجازر المحافظة للكشف على الأضحية خلال أيام العيد قبل وبعد الذبح للتاكد من سلامة الأضحية.