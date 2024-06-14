وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الصعيدي الكبير

بعد إحلاله وتجديده..

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة افتتاح مسجد الصعيدي الكبير التابع لإدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد صابر مدير إدارة أوقاف جنوب الفيوم، ومديري إدارات الأوقاف، والعلماء والأئمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي قرية الصعيدي.

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، لإقامة الصلاة وتنفيذ الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وخلال خطبة الجمعة أشار الدكتور محمود الشيمي إلى أن ديننا دين عظيم، هو دين الفضيلة والقيم الإنسانية السامية الراقية، وأن تحقيق أمن الناس بكل جوانبه هدف أصيل ومن مقاصد الشرع الحنيف، لذلك فإن أول ما قاله رسول الله- صلي الله عليه وسلم- في خطبته الجامعة خطبة الوداع: "يا أيها الناس أي يوم هذا، قالوا يوم حرام، قال فأي بلد هذا، قالوا بلد حرام، قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت".

وكيل أوقاف الفيوم: كل الدماء معصومة وكل الأعراض مصانة وكل الأموال محفوظة

وأوضح وكيل أوقاف الفيوم أن كل الدماء معصومة وكل الأعراض مصانة وكل الأموال محفوظة؛ ففي حرمة الدماء يقول الله عز وجل:"وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا"، و عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال : " لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، وفي حرمة الأموال يقول الله عز وحل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وفي حرمة الأعراض يقول الله عز وجل" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"،لافتا إلى أن الأذى يشمل القول والفعل،فمن الأذى الغيبة والنميمة والغمز واللمز قولا أو كتابة والمشاركة للفحش بأي وسيلة.

هذا وقد شمل افتتاح مسجد الصعيدي مقرأة الأئمة، وفعاليات البرنامج الصيفي للطفل، ومقارئ للجمهور.