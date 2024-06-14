محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد عطية، بأنه " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة ، متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية " ، داعين الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فضلاً عن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان فى وطننا الغالى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية ، وفى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والإستقرار .