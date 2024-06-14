الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حتام فعاليات دورة التعقيم المركزي بمستشفيات الدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام  الدورة التدريبية التخصصية للعاملين بأقسام التعقيم المركزي حيث أقيمت الدورة بقاعة التدريب بمديرية الصحة.

 الدورة التدريبية التخصصية للعاملين..


وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدورة أقيمت على مدار يومين واستهدفت الدورة التدريبية العاملين بأقسام التعقيم المركزي بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.


وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية ، أن الدورة استهدفت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، مع التركيز على اعادة معالجة الآلات والأدوات بداية من المعايير الانشائية وخطوط السير مرورا بجميع اجراءات اعادة المعالجة والتدريب العملي على التبكيت وشرح جميع الكواشف المستخدمة في عملية اعادة المعالجة ونهاية باشتراطات وظروف التخزين.


وأشار  حمدي إلى أن ما يطلق عليه قسم التعقيم هو قسم لإعادة المعالجة المركزية بجميع انواعها ومراحلها من تنظيف وتطهير وتعقيم وأن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى.

 وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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