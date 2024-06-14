ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منى لتلبية نداء أرض النور ( صور)

نداء يفيض بالنور في أرض النور.. نشرت وزارة الحج والعمرة، مشاهد لضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وأجواء يسودها الأمن والأمان والسكينة.

حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى مشعر منى

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى ، لقضاء يوم التروية صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1445 هـ، متّبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، ويبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجّل، (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

مشعر منى يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".