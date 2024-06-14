القليوبية: ختام الموسم الرياضي بتكريم رموز الكرة الطائرة

نظمت منطقة القليوبية للكرة الطائرة احتفالية لختام أنشطة الموسم الرياضي، لتكريم الفرق واللاعبين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسم الرياضي، وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من المسؤولين الرياضيين واللاعبين والجماهير، وتم تكريم الفرق الفائزة في مختلف البطولات وتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين المتميزين.

وقال الدكتور هاني محمد زكريا رئيس منطقة القليوبية للكرة الطائرة، إن هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها منطقة القليوبية لتطوير رياضة الكرة الطائرة في مصر.

أشار إلى أن هذا التكريم يعد دافعًا قوياً لمواصلة العمل الجاد والاهتمام بالمواهب الرياضية الشابة، لافتا إلى أنه تم توزيع الدروع والشهادات على المكرمين، وسط أجواء من البهجة والفرح، متمنين مزيداً من التقدم والنجاح لرياضة الكرة الطائرة في محافظة القليوبية وفي مصر بصفة عامة.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا رياضية وفنية أضفت أجواءً من البهجة والسرور على الحضور، مما جعل هذه الفعالية ختامًا مثاليًا لموسم رياضي حافل بالإنجازات والتحديات.

وشهدت الاحتفالية تكريم رموز الكرة الطائرة في محافظة القليوبية، والاحتفاء بالإنجازات البارزة التي حققتها الفرق واللاعبين خلال الموسم الرياضي.

يشار إلى أنه من بين المكرمين الكابتن مقبل طنطاوي، الكابتن عفيفي الخولي، الكابتن إبراهيم الخولي، والكابتن على عبدالمنعم، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير ونشر رياضة الكرة الطائرة بمحافظة القليوبية.

وشمل التكريم خريجي دراسة التحكيم التي نظمتها منطقة القليوبية والذين أظهروا تفوقاً في اجتياز الدورات التدريبية والتحكيمية، مع تكريم حكام المنطقة الذين شاركوا في بطولة أفريقيا للسيدات التي نظمها النادي الأهلي هذا العام، بالإضافة إلى الفريق الأول للإنسات بنادي العبور بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز.