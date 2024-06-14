غرفة الجيزة التجارية تستعد لـ "عيد الأضحى".. حصص دقيق إضافية لأصحاب المخابز

تستعد الغرفة التجارية للجيزة لاستقبال عيد الاضحى 2024، بالتنسيق مع الجهات الخدمية وغرفة العمليات بديوان المحافظة، ومديريات التموين لمتابعة الموقف على مدار أيام عيد الأضحى ، وحددت الغرفة التجارية للجيزة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها خلال أيام العيد ومنها معروض وفير من السلع الأساسية واللحوم بأسعار مستقرة بجميع الأسواق المحلية بمحافظة الجيزة

وأشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارتي "التموين والتجارة الداخلية" و "الزراعة " لتحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال تلك الايام التى تسبق عيد الاضحى المبارك حيث قامت الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات، كما قامت بضخ 275 ألف طن من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنها السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت الي 30%، وبدورها قامت وزارة الزراعة بتوفير 200 سلعة أساسية فى خدمة المواطن من خلال 270 منفذ تابع لها وذلك بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة والسلاسل التجارية الكبرى من حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد ، بما يساهم في تحقيق إتاحة لكافة السلع الأساسية ويحافظ على استقرار الأسعار.

وفى اطار متابعة عمل المخابز والمنافذ التموينية كشف رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن بدأ تخصيص حصص إضافية من الدقيق بما لايقل عن حصة ٣ أيام لكل مخبز لضمان استمرار المخابز فى إنتاج الخبز طوال أيام العيد لافتاً الى توجيه البدالين التموينين بصرف المقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة .

وفى هذا السياق ، أكد "الشاهد" أن أسواق الجملة بمحافظة الجيزة ستعمل بانتظام خلال ايام العيد و على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد اسواق التجزئة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة،مشيرا الى أن الغرفة ستتابع الموقف اليومى لضخ السلع خلال أيام عيد الأضحى و تداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة ومؤكداً تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية ، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين ، لافتاً إلى أن الغرفة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار أو عمليات حجب تداول السلع بالأسواق.