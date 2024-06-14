مدير مجازر الطب البيطرى يكشف أسباب إصابة الأضاحي بالحمى القلاعية

انهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاسكندرية استعداداتها لاستقبال الذبائح فى عيد الاضحى المبارك 2024 من خلال خطة عمل عاجلة بادارة المجازر والتفتيش على اللحوم وغيرها ، وتقوم المجازر باستقبال الذبائح من (الضأن والماعز والعجول الجاموسى والبقرى والجمال) طوال أيام العيد الأربعة بالمجان للمواطنين.

اجرت " الوفد " حوار مع الدكتور طارق يوسف مدير عام الادارة العامة للمجازر والتفتيش على الحوم

ماهى استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحى المبارك ؟

تقوم المديرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتفتح المجازر الحكومية مجانا اول وثانى وتالث ورابع ايام عيد الاضحى بكامل طاقتها طوال 24 ساعة يوميا مع الغاء الاجازات للعاملين داخل المجازر والمجازر تشمل المجزر الالى بالعامرية وهو حكومى ويخدم مناطق غرب المدينة والعامرية ومجزر ابو قير " حكومى " ويخدم حى المنتزة اول وتان و مجزر كلية الزراعة بأبيس " خاص " ويخدم مناطق حى شرق ووسط وحى الجمرك يتم العمل بها لذبح الاضاحى والكشف عليها مجانا للمواطنين لمنع الذبح خارج المجازر والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة ، والاهم من ذلك هو ان الذبح داخل المجزر امان لصحة المواطن ، لان يتم انتداب اطباء مختلفة لتدعيم اطباء المجازر للكشف عن الاضحية للتاكد من خلوها من اى امراض مثل الحمى القلاعية ومرض السل وهو من اخطر الامراض التى تصيب الحيوان ويتسبب فى نقل المرض للمواطن وعلاجه ياخذ فترات طويلة مما يهدد حياة المواطنين بالخطر .لذلك تقوم المديرية بوضع خطة لأقسام احتياجات المجازر والتفتيش على اللحوم، والحفظ والتبريد، وتتمثل في العمل على صيانة خطوط الصرف، وصيانة خط طرد بالمجازر، وصيانة الأختام، وصيانة الآلات والمعدات، بالاضافة إلى انتداب عددا من الأطباء البيطريين حتى انتهاء أيام العيد، وزيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة في ختم اللحوم، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

ماهى الاجراءات التى تتبع لتامين الاضحية وسلامتها للمواطنين ؟

يتم استقبال الاضحية وقبل الذبح يتم الكشف عليها وقياس درجة الحرارة فى المعدل الطبيعى والاناث الماشية يتم الكشف عليها واذا وجدت فى حالة عشار يتم استبعادها تماما ، اما بالنسبة للعجول يلزم ان يكون وزنها 400 كيلو فيما فوق ، بالنسبة للعجول المريضة بالحمى القلاعية يتم على الفور استبعادها ، فى حالة اذا كانت ممكن يتم ذبحها واستبعاد اللحمة المصابة يتم على الفور علاجها من اجل المواطن لكى لا يخسر اموال الضحية .

ماهى النصائح التى تقدم للمواطن الذى يذبح فى البيت ؟

يلزم ان يقوم المواطن بالشراء الاضحية من جزار يعرفه تماما ويتعامل معه سابقا لكى يضمن انه لم يغشه فى الضحية وانه لم يحضر له ماشية مصابة باى امراض ، يلزم عند الذبح ان يقوم بفحص الماشية جيدا ثم الذبح الشرعى والتاكد ان اللحمة يتم تشميعها جيدا لان عملية التشميع مهمة جدا لكى لا تاتلف اللحوم وشكلها يتغير الى الاخضر وتتغير ارئحتها يعنى ذلك ان هذه اللحمة تم تخزينها بطريقة سيئة او مصابة بالحمى القلاعية .

كيف تم تطوير المجازر لاستقبال عيد الاضحى ؟

قامت مديرية الطب البيطرى بتطوير للمجازر، ولديها خطط تتماشى مع توجيهات وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة المجازر الكبرى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ثم الصغيرة، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والزراعة، مشيرة إلى أنه تم تطوير مجزرى العامرية وأبوقير بتكلفة 30 مليون جنيه، والتطوير تم بواسطة خلال الهيئة العربية للتصنيع، بعد توفير الاعتماد من وزارة التخطيط، تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة والطب البيطري في جامعة الإسكندرية.

كما إن التطوير شمل تغيير خطوط الذبح وتركيب ثلاجتين؛ إحداهما للتبريد بطاقة 50 طنا، والأخرى للتجميد بطاقة 25 طنا، ووحدة معالجة للصرف الصحى بطاقة 360 مترا يوميًّا، فضلاً عن مشروع التحلية، من خلال استخدام المياه في تنظيف المجازر ورى الأشجار وغسل سيارات جلب الحيوانات واللحوم، وتستقبل الخطوط الجديدة 40 رأسا في الساعة، لافتة إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بالعامرية، بإحلال وتجديد خطى الذبيح بعنبر الشمبري والجاموس لتكون طاقة الذبيح 20 رأس في الساعة لكل خط، وإمكانية ذبيح تصل إلى 1000 رأس أغنام يوميًا، كما تم رفع كفاءة عنبر الضاني حيث أصبح يعمل بطاقة حوالي 1000 رأس في اليوم، وتجهيز عدد 2 ثلاجة تبريد بسعة 100 طن لكل ثلاجة، وتجهيز ثلاجة تجميد سعة 50 طن، وتجهيز معمل خاص بفحص اللحوم بعد ذبحها، ووحدة معالجة ثلاثية للصرف الصحى بطاقة 350 م3 في اليوم.

هل دور المجازر دور رقابى خاصا على المحلات التى تقوم بالذبح مخالف للتصريح ؟

بالفعل دور المجازر دور رقابى ويتم تحرير مخالفات ومحاضر للمخالف تصريح الذبح وذلك بناءا عن قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك. وجاءت أبرز مواد القرار، تنص على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وتتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفى حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التى نص عليها القانون.،وتتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئى، وكذا قيام شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

ماهى الاشتراطات الذبح لاصحاب محلات الجزارة ؟

ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر، مع عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية، والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التى سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية

ما عقوبة الجزارين تقوم اختلاط اللحوم المجمده مع اللحوم البلدى ؟

للاسف ظاهرة قيام بعض الجزارين باستغلال حاجة المواطنين للحوم وخاصا اننا نستعد لعيد الاضحى واقبال المواطنين لشراء اللحوم ولكن بشكل يتناسب مع امكانيتهم المادية ، يقوم بعض التجار الفاسدين بطرح اللحوم المجمدة على انها بلدى ويقومون برفع السعر ، واخرين يقومون بعرض اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الادمى باسعار منخفضة ، بالفعل تم تحرير العديد من المحاضر ضد الجزارين ضبط فى مخازنهم كمبيات كبيرة من اللحوم الفاسدة التى يقومون بالاستعداد لطرحها بالاسواق .

لذلك ننصح المواطن ان يكون لديه الوعى الكافى لشراء اللحوم من جزارين يعرفونهم ، كما ان يوجد بعض اللحوم المجمدة وهى مستوردة فى حالة جيدة تماما وتتناسب مع امكانيات المواطن ولكن يلزم ايضا شراءها من الجزارين تم التعامل معهم من قبل حفاظا على صحتهم هم واسرهم .