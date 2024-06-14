"محمود ناصر" أول شاب من قصار القامة يعمل حامل حقائب بالقطاع السياحى

محمود ناصر على، اول شاب من قصار القامة يتم تعيينه فى وظيفة حامل حقائب بلمان بفنادق البحر الاحمر ، حيث تم تعيين محمود فى الدفعة الثالثة، من قصار القامة داخل الفندق بمنطقة سوما باى السياحية بالبحر الأحمر .

و يقول محمود صاحب العشرين عام أنه تربى بعيد عن عائلته بمنطقة المطرية بالقاهرة حيث انفصل الأبوين وعمل محمود فى العديد من الوظائف قبل الالتحاق بالفندق .

ويرى محمود حسن معاملة مديرينه فى العمل داخل قسم المكاتب الأمامية بالفندق حيث يقوم محمود من خلال عمله بحمل الحقائب للنزيل وتوصيلها للغرفة وتقديم مشروب الترحاب welcome drink عند وصول النزلاء للفندق .

بينما توضح ميريام امير مدير المكاتب الأمامية بالفندق ومدير محمود أن محمود من افضل الموظفين بالقسم منذ قدومه للعمل حيث يملك محمود ابتسامة جميلة مطلوبة فى العمل فى قطاع السياحة بالإضافة إلى حبه لعمله منذ اليوم الأول لالتحاقه للعمل بالفندق

وبعد نجاح التجربة الأولى والثانية فى تعيين عدد من قصار القامة بأحد الفنادق السياحية بمنطقة سوما باى بالبحر الأحمر .

بدأت إدارة الفندق فى تعيين الدفعة الثالثة من قصار القامة فتيات وشباب فى اقسام الفندق المختلفة.

وقال بوريس بورمان مدير عام الفندق أن إدارة الفندق تقوم بتعيين نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة بأقسام الفندق بعد إجراء تدريب لهم على الأعمال مدفوع الاجر لمدة 3 اشهر.

وأشار وليد محى الدين مدير الفندق إن الفندق يقوم بتوفير الوظائف لقصار القامة تناسب قدراتهم مع فرص للترقي داخل الاقسام الخاصة بهم

واضافت داليا العجيمى مدير تنفيذى لادارة الموارد البشرية أن الدفعة الثالثة من قصار القامة بلغت 10 شباب وسيدات تم عمل لقاء لهم لاختيار فرصة العمل المناسبة لكل منهم مع إمكانية التغيير خلال فترة التدريب .

ولفت العجيمى إلى أن الدفعة الأولى من المعينين من قصار القامة بلغت 20 شاب تم تعيينهم بكافة اقسام الفندق .