أوركسترا القاهرة السيمفوني يحتفل بالعيد في الأوبرا غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة المغنيين السوبرانو منى رفلة ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا چيڤينريا، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد السبت على المسرح الكبير.

وأكدت دار الأوبرا المصرية أن الحفل يأتي استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى إلقاء الضوء على أشكال الفنون العالمية الجادة، ويتضمن برنامج الحفل تقديم أحد أشهر أعمال الموسيقار الإيطالي العالمى جواكينو روسيني والتي تحمل عنوان آلام الواقفة "ستابات ماتر".

جواكينو روسيني

وأشارت الأوبرا إلى أن جواكينو روسيني موسيقار إيطالي شهير ولد في بيزارو عام 1792، كتب العديد من الأعمال التي شكلت تاريخ فن الأوبرا في العالم، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن، وتمتعت أعماله بوقع تمثيلي مؤثر مما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره، تمكن في سن مبكرة من إتقان الغناء والعزف على آلة الهاربسيكورد ، التحق بأكاديمية مدينة بولونية لدراسة الموسيقى، وكتب وهو في الرابعة عشرة من عمره أوبرا دميتريو وبوليبيو التى قدمت على المسرح عام 1812، وأدرك أهمية المدرسة الألمانية في التأليف الموسيقى بعناصرها الجديدة وظهر تأثيرها واضحا في المغناة ( الكانتاتا ) التي ألفها أثناء دراسته وقدمت عام 1808 ، كتب أربعين أوبرا كانت كلها هزلية، أصيب بمرض الاضطراب الوجداني وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي فى باريس 1868 عن عمر ناهز 76 سنة.