الأكاديمية العربية من أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

حقَّقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنجازًا جديدًا بتصنيفها في المرتبة 306 من بين 1963 جامعة وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للعام 2024، الذي يقيس تأثير نجاح الجامعات العالمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وجاءت في المركز الـ 3 على مستوى مصر من أصل 46 جامعة، وعلى المستوى العربى جاءت فى المركز 19 من اصل292 جامعة عربية.

كما احتلت الاكاديمية المركز الاول على مستوى مصر فى اربعة اهداف للتنمية المستدامة (SDG4 – جودة التعليم) و (SDG7 – الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك) و (SDG8 - العمل اللائق ونمو الاقتصاد) و(- SDG14 الحياة البحرية: الحماية وحد التلوث).

ودوليا حققت الاكاديمية المركز السادس على مستوى العالم فى الهدف السابع (SDG7 – الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك)، كما حققت المركز 84 على مستوى العالم فى الهدف الرابع (SDG4 – جودة التعليم)، كما جاءت ضمن افضل مائة جامعة فى العالم فى الهدف (- SDG8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد) و(- SDG12 الانتاج والاستهلاك المستدام) و (- SDG14 الحياة البحرية: الحماية وحد التلوث).

وعلى المستوى العربى جاءت الاكاديمية في المركز الاول على مستوى الجامعات العربية فى الهدف السابع (SDG7 – الطاقة: توليد انظف وترشيد استهلاك)، كما حققت المركز 12 على المستوى العربى فى الهدف الرابع (SDG4 – جودة التعليم)

يعد تصنيف التايمز من أهم المؤشرات لتقييم تأثير التعليم العالي على مستوى العالم لقياس تأثير الجامعات على المجتمع بناء على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (Sustainable Development Goals).

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - بالمشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، تقدمت الأكاديمية العربية لأول مرة لتصنيف Times Higher Education Impact Rankings في عام 2020، لتسجيل الملف الخاص بها وفقا لآلية تصنيف المؤسسة الانجليزية.

و تعتمد الية هذا التصنيف على تسجيل وقبول ملف الجامعة للمشاركة في التصنيف وعلى مدى تحقيق الجامعة لعدد من المعايير والمؤشرات التي تعكس اهتمام الجامعة بالاستدامة من خلال مختلف الأنشطة والممارسات في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وقياس تأثيرها استنادا على أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، علي ان تحقق الجامعة بحد أدني أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعداد الجامعة ملف رسمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة يعبر عن البيانات الرسمية المعلنة.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، أن التقدم في هذا التصنيف الدولي يعد إنجازاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وللتعليم العالي في مصر وفي العالم العربي في إطار تنفيذ استراتيجية الأكاديمية بالمشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، حيث تربط الاكاديمية العربية بين مخرجاتها بأشكالها المختلفة، واحتياجات المجتمع بأطيافه ومؤسساته، كضرورة لتحقيق التكامل ضمن بنائها لشراكات محلية ودولية .

كما يأتي في إطار المستمر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة، ونشاطاتها البحثية، وممارساتها المختلفة، بالإضافة إلى دور معاهدها ومراكزها البحثية والمجتمعية ولحرصها الأكاديمية العربية دوما على تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية .