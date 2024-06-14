غيوم موريس كوميدي فرنسي شهير يتعرض للاضطهاد بسبب نتنياهو

في واقعة غريبة من نوعها على الساحة الإعلامية و وسط الحرب في غزة و سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، قامت الإذاعة العامة الفرنسية بطرد الممثل الكوميدي الشهير غيوم موريس، بعد تقديمه فقره كوميدية في إحدي البرامج وصف فيها نتينياهو بالنازي.

ونسرد لكم تفاصيل قصة غيوم موريس في السطور التالية:-



ألقى غيوم موريس في أكتوبر الفائت نكتة قال فيها: "عيد الهالووين يقترب، وقد بدأ الناس يبحثون عن أزياء تنكرية تبعث الخوف؛ في هذه اللحظة يوجد زي نتنياهو الذي يثير الخوف نوعًا ما".

وتابع الكوميدي الفرنسي غيوم موريس: "أتعرفون ما هو؟ يشبه نازيًا لكن من دون قلفة".

وبعدها تم إيقاف الممثل الكوميدي الذي يعمل في إذاعة فرنسا عن عمله بسبب تقديمه فقرة كوميدية وصف فيها نتينياهو بالنازي ، وتم تحويله بعدها للتتحقيق .

ثم صدر القرار من إذاعة فرنسا العامة أمس الثلاثاء لفصل الممثل الشهير غيوم موريس بعد مرور قرابة عاماً من التحقيق معللين سبب الفصل أنه رفض الاعتذار علنا للمستمعين رغم التحذيرات التي تلقاها واتهامات معاداة السامية التي واجهها.



وعلق الممثل الكوميدي غيوم موريس الذي عمل في الإذاعة منذ 2012 – عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "هذا النصر هو لكم قبل كل شيء" في إشارة إلى عددٍ من الإعلاميين والسياسيين الفرنسيين مثل المرشحين الرئاسيين السابقين ماري لوبان وإيريك زمور.

وأشار موريس في تصريحات صحفية أن الإذاعة أخطرته بالاستغناء عن خدماته بسبب "سوء السلوك الجسيم"، وأن إيقافه تم بالفعل منذ بداية مايو الماضي.



ونفذ موظفون في الإذاعة الفرنسية وفريق التحرير إضرابا، فيما طالبت نقابة صحفية راديو فرنسا بالتراجع عن هذا القرار الذي قالت إنه "يشكل حالة خطيرة لحرية التعبير".



وجاء القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، بعد شهر من فتح تحقيق بحق الإعلامي الفرنسي وإحالته إلى لجنة تأديبية في راديو فرنسا.



وأرجعت رئيسة إذاعة فرنسا سيبسل فيل القرار إلى "عدم الولاء المتكرر للإذاعة"، متهمة موريس بـ"إثارة الجدل"، ورافضة الاتهامات المتعلقة بالتأثير على حرية التعبير أو الفكاهة.

من جانبه، رفض موريس كافة الاتهامات المتعلقة بإثارة العنف والكراهية ومعاداة السامية.



وفي الحلقة التي بثت يوم 29 أكتوبر الأول 2023، وصف موريس نتنياهو بـ"النازي"، فاتُهم بمعاداة السامية، فيما تلقى راديو فرنسا تحذيرا من شركة "أركوم" المنظمة للمواد السمعية والبصرية في البلاد.

وقالت رئيسة الإذاعة إن موريس تجاهل التحذير الذي تلقاه، وتحذير شركة "أركوم"، لذلك "لم يترك لنا خيارا آخر سوى استخلاص عواقب عناده وعدم ولائه المتكرر"