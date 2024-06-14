بأقل سعر تذكرة.. مواعيد وأماكن أفلام عيد الأضحى بالمحافظات

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا .

أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف.

وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

برنامج حافل لقصور الثقافة

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يتضمن فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات للمرة الأولى بمسرح السامر بالعجوزة في الفترة من 17 إلى 19 يونيو وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات ، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات منها بورسعيد والأقصر، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات ، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة خصيصا للأطفال طوال أيام العيد.