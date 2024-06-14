عاجل
بايدن يمنح الإذن للمخابرات لتحديد مكان السنوار والضيف
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

استعدادات أمنية لتأمين
استعدادات أمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.. فقد قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. 
 
 
 تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.
 

 

 كما يضطلع السادة مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
   

    
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.
 

مواد متعلقة

انسياب مروري في شوارع القاهرة الكبرى

ضبط مُتهم أدار كياناً تعليمياً غير مُرخص

القبض على مُتهم بغسيل أموال بقيمة 17 مليون جنيه

سقوط نصاب تسريب الامتحانات في سوهاج

تحرير 181 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

ضبط 1221 مخالفة للسير بدون تراخيص

ضبط 25 مخالفة موقف عشوائي

ضبط 28 دراجة نارية مخالفة في 24 ساعة

الجريدة الورقية