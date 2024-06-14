تقرير رسمي: ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال "مايو"

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الخاص بشهر مايو2024 والذي تضمن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي بلغت 27503 مركبة، وهو ما يعد ارتفاعاً في مبيعات السيارات مقارنة بشهر أبريل الماضي، بنحو 6360 مركبة.

كما أكد تقرير "مايو" الذي أعلنته مؤسسة الأهرام الشقيقة، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2021 بلغ 2775 مركبة، و4491 مركبة موديل 2022 و4859 مركبة موديل 2023 و15352 مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 10272سيارة ملاكي -بزيادة 2545 عن تقرير إبريل - من بينها 317سيارة موديل 2021 و591سيارة موديل 2022 و1477سيارات موديل 2023 و7863موديل 2024 .و24سيارة موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الاعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15337 من بينها 2340موديل 2021 و 3608 موديل 2022دراجه و3146 دراجة موديل 2023و6241دراجة موديل 2024ودراجتين 2025.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1272من بينها 30موديل 2021 و 152سيارة نقل موديل 2022 و171 موديل 2023 و 926سيارة موديل 2024.

الترتيب العام

كانت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أظهرت تصدر علامة هيونداي، الترتيب العام لقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمختلف أنواعها خلال شهر مايو الماضي.

وجاء حصول " هيونداي"، على المركز الأول بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً خلال "مايو" الماضي للشهر الثاني على التوالي بعدما تمكنت من ترخيص نحو 1460 مركبة.

أما المركز الثاني من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً فكان من نصيب علامة شيفروليه بعدد مركبات مرخصة بلغ نحو 1025 مركبة.

وفي المركز الثالث حلت علامة كيا بنحو860 مركبة، وتلتها في المركز الرابع علامة مرسيدس بنحو800 مركبة.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات حلت علامة تويوتا في المركز الخامس بنحو 769 مركبة.

أما في المركز السادس من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً جاءت علامة شيري بنحو 767 مركبة.

وفي المركز السابع جاءت علامة إم جى 693 مركبة، وتلتها "نيسان" في المركز الثامن بنحو 657 مركبة.

أما المركز التاسع فكان من نصيب علامة سكودا بنحو 662 مركبة، بينما جاءت علامة ميتسوبيشي في المركز العاشر بنحو 436 مركبة مرخصة وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.