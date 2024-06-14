فيلم Bad Boys 4 .. إيرادات ضخمة في أسبوع عرض

جنى فيلم Bad Boys: Ride or Die، بطولة ويل سميث، إيرادات ضخمة خلال أسبوع، وبلغت 126 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي .

وبلغت إيرادات Bad Boys: Ride or Die في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 75 مليون دولار، والأرقام في تزايد مستمر.

يعد bad boys: ride or die أول فيلم كبير يظهر فيه ويل سميث على الشاشة الكبيرة منذ واقعة صفعة كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

فيلم Bad Boys 4

تدور أحداث Bad Boys: Ride or Die حول عودة 2 من ضباط شرطة ميامي إلى العمل رغم التقاعد بعد تورط قائدهم الساق في قضية فساد ويحاولات مساعدته لتبرئة اسمه.

فيلم Bad Boys: Ride or Die الذي عرض في عدد من الاحتفالات الخاصة خلال الأيام الماضية بلغت تكلفة إنتاجه حوالي 100 مليون دولار.

يخرج الجزء الرابع من Bad Boys كل من عادل العربي، وبلال فلاح، بعدما أخرجا Bad Boys for Life عام 2020، وكان بمثابة لم شمل لكل من ويل سميث ومارتن لورانس بعد 25 عاما من نجاح فيلمهما الأيقوني Bad Boys الذي حقق 426 مليون دولار عالميا.

تدور أحداث سلسلة Bad Boys حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.