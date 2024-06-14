بدء موسم زراعة الأرز بمحافظة الدقهلية

ينطلق موسم زراعة الأرز في محافظة الدقهلية، مع شهر يونيو، وصرحت وزارة الرى لمديرية الزراعة بالدقهلية، بمساحة256500 فدان لزراعة الأرز في المراكز المختلفة التابعة للمخافظة، ويستمر موسم الزراعة لمدة 5 أشهر، ليجري حصاده في شهر أكتوبر المقبل.

زراعة الأرز في الدقهلية..

ويعتبر الأرز من المواد الغذائية المتكاملة لما يحتويه من عناصر غذائية متعددة وضرورية للجسم، ويعد من الأغذية الكاملة عند الشعب المصرى وترجع أهميته الإقتصادية كونه احد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القمح من حيث اهميتة كغذاء للشعب المصري بل أنة أصبح أهم المحاصيل الصيفية على الإطلاق ويرجع هذا إلى الأهمية الغذائية للأرز بالإضافة إلى أنه من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المجزى للمزارع.

ومحصول الأرز له نوع من الخصوصية، فهو من المحاصيل التى تقضى ثلث عمرها تقريبا فى المشتل ( يعنى مساحة صغيرة من الأرض)، مما يتيح الفرصة لزراعة بعض محاصيل الخضر الورقية فى فترة بداية الصيف أو حتى السماح باستمرار الزراعات الشتوية المتأخرة فى الأرض حتى تمام نضجها فى الأرض المستديمة المخصصة لزراعة الأرز .

يقول السيد الطنيخى مزارع بالدقهلية إنّ زراعة الأرز، تتطلب مراحل عدة، بداية من تجهيزه حتى رمي البذور في الأرض: «في البداية، يجهز الفلاح الأرض، وينظفها، ثم تأتي مرحلة تسوية الحد الخاص بالأرض، ويملأ الفلاح بعدها الأرض بالمياه، ثم تأتي مرحلة التلويط أي تسوية الأرض، ويبدر في النهاية البزور في الأرض، وبعد أسبوع، تنبت نبتة خضراء، وتستمر في الإنبات لمدة 5 أشهر».

وأضاف أنه يجري بدء موسم حصاد الأرز ، في شهر أكتوبر، وتستمر عملية الحصاد لمدة 150 يومًا .

وأوضح محمد عوض مزارع بالدقهلية، أن محصول الأرز يعد من أهم المحاصيل الصيفية، و يحقق عائد اقتصادى للمزارع ، ولا يستطيع الاستغناء عن زراعته؛ كونه وجبة رئيسية يومية فى كل بيت، كما يعتمد عليه المزارعون لتحقيق هامش ربح وسداد ما عليهم من التزامات، فضلًا عما يحققه من هامش ربح للفلاح رغم تكاليف إنتاجه العالية.

وكشف إيهاب سعيد مهندس زراعى، أن أصناف تقاوى الأرز التي تحقق أفضل إنتاجية لمحصول الأرز فى مصرهى :جيزة 177 صنف مصرى قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 3- 4 طن، قصير الساق ، مقاوم لمرض اللفحة ، يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة حتى الحصاد، مما يؤدى إلى توفير مياه الرى بنسبة تتراوح مابين 25-30 % مقارنة بالأصناف القديمة ، تصافى التبييض 73 % وصفات الطهى ممتازة، تجود زراعته فى الأراضى عالية الخصوبة ولا ينصح بزراعته فى الأراضى الملحية .

جـــيزة 178صنف مصرى قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن، مقاوم لمرض اللفحة يحتاج إلى 135 يوم من الزراعة إلى الحصاد، وتصافى التبييض 71 %، وحبوبه شفافة ورغم صغر حجم حبوب الأرز الشعير إلا أنه بعد التبييض يشبه تماما فى الشكل والحجم حبوب الأرز البلدى القديم ( جيزة 171) ، صفات الطهى ممتازة.

تجود زراعته فى الأراضى الخصبة والملحية حديثة الإستصلاح وعند وجود مشاكل فى مياه الرى وجودتها.

ســخا 101صنف مصرى قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجيته أكثر من 5 طن للفدان مقاوم لمرض اللفحة يحتاج إلى 140 يوم من الزراعة إلى الحصاد، تصافى التبييض 72 %، صفات الطهى ممتازة، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

سـخا 102 صنف مصرى قصير الحبوب ، متوسط إنتاجية الفدان من 3.5 – 4.5 طن، مقاوم لمرض اللفحة ، يمتاز بالتبكير فى النضج، يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة إلى الحصاد مما يؤدى إلى توفير مياه الرى بنسبة تتراوح مابين 25- 30 % مقارنة بالأصناف القديمة ، تصافى التبييض مرتفعة 72 % وحبوبه شفافة، صفات الطهى ممتازة، تجود زراعته فى الأراضى متوسطة الخصوبة.

سخا 103 صنف مصرى جديد قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 4- 4.5 طن، قصير الساق مقاوم لمرض اللفحة يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 120 يوم من الزراعة حتى الحصاد مما يؤدى إلى توفير مياه الرى بنسبة تتراوح مابين ٍ 25- 30 % مقارنة بالأصناف القديمة، تصافى التبييض 72 % وصفات الطهى ممتازة، وتجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

سخا 104 صنف مصرى جديد قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4-5 طن، مقاوم لمرض اللفحة يحتاج إلى 135 يوم من الزراعة إلى الحصاد ، تصافى التبييض 72 %، صفات الطهى ممتازة ، تجود زراعته فى الأراضى الملحية حديثة الإصلاح وعند وجود مشاكل فى جودة مياه الرى ( المخلوطة) وأيضا فى الأراضى الخصبة.

جيزة 182صنف جديد طويل الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن، مقاوم لمرض اللفحة ، يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة حتى الحصاد مما يؤدى إلى توفير مياه الرى بنسبة تتراح مابين 20- 25 % مقارنة بالصنف القديم الطويل الحبوب جيزة 181، تصافى التبييض 70 % ، حبوبه شفافه وصفات الطهى ممتازة.

جــيزة 181 صنف طويل الحبوب ، عالى المحصول ، متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن، مقاوم لمرض اللفحة، يحتاج إلى 145 يوم من الزراعة إلى الحصاد ، تصافى التبييض 69 % ، حبوبه شفافة وصفات الطهى ممتازة. ياسمين المصرى ( الأرز العطرى)

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 الصادر من وزارة الرى يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مصر بمساحة إجمالية 724200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

كما يتضمن القرار الوزاري، قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021.