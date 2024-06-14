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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات من حالة الطقس اليوم الجمعة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

حالة الطقس.. تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يؤدى ذلك إلى رفع  فى درجات الحرارة.

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ذروة الموجة شديدة الحرارة 

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال ساعات الليل، يكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.
وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل.

ونصحت هيئة الأرصاد، بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وأيضا نصحب شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

 

درجات الحرارة اليوم


وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25 درجة
جنوب سيناء 44 للعظمى والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة
جنوب الصعيد 47 للعظمى والصغرى 31 درجة

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