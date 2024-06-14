حزب الله يحرق موقعي المطلة والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:45‌‎ ‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50 ‌ من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‌

المطلة

واستهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:30‌‎‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏