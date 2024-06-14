عقدة الأرض تطارد المانيا في يورو 2024

تنطلق بطولة يورو 2024، بعد ساعات قليلة، وينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، بدء صافرة النسخة الـ17 من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، عبر ملاعبها المختلفة، ولكن السؤال هنا، كم مرة خدمت الأرض أصحابها في كأس أمم أوروبا؟، النتيجة صفر مع الماكينات.



وتستضيف ملاعب المانشافت "يورو 2024" خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 14 يوليو المقبل، في 10 مدن مختلفة، بمشاركة 24 منتخبًا من كبار القارة البيضاء العجوز.

وتتطلع ألمانيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق لقبها الرابع في البطولة الأوروبية بعد غياب 28 عاما منذ آخر تتويج لها في يورو 1996 التي استضافتها إنجلترا.

وتوج منتخب الماكينات بلقبه الأول في أمم أوروبا في يورو 1972 التي استضافتها بلجيكا، بينما جاء لقبه الثاني في النسخة بعد التالية التي أقيمت في إيطاليا عام 1980، قبل أن يحقق اللقب الثالث في 1996.

ورغم قيام ألمانيا بتنظيم نسخة 1988 بشكل منفرد، والمشاركة في تنظيم نسخة 2020، فإنها لم يسبق لها التتويج باللقب على أرضها، ولم تستفد كرويا من هذا التنظيم.

المانشافت يحشد نجومه لإنطلاقة قوية امام اسكتلندا



يضم منتخب المانشافت بين صفوفه، كتيبة من أفضل النجوم يتقدمهم القائد المعتزل نجم ريال مدريد الإسباني توني كروس، الحارس العملاق مانويل نوير، والمدافع الملكي أنطونيو روديجر، وأغلى اللاعبين تسويقياً جمال موسيالا، ومتوسط ميدان برشلونة، جوندوجان.

ويعتمد جوليان ناجلسمان، على عدة عناصر مميزة، بخطة لعبه المعتادة (4-2-3-1)، بقيادة المخضرم مانويل نوير، والجوكر الخلفي جوشوا كيميتش، وقلب دفاع صلب ممثل في أنطونيو روديجر.

ويعول مدرب ألمانيا، على براعة نجما وسط الماكينات توني كروس وإلكاي جوندوجان، ومهارات جمال موسيالا، وإمكانيات كاي هافيرتز التهديفية.

في المقابل، يأمل منتخب اسكتلندا، أو جيش الترتان كما يطلق عليه، في استغلال حماسة لاعبيه، ومباغتة أصحاب الأرض والجمهور، حيث سيقود الكتيبة الاسكتلندية ظهير ليفربول الإنجليزي، القائد أندي روبرتسون.

