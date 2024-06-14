نجم الأردن يدخل دائرة إهتمامات الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل يزن النعيمات نجم منتخب الأردن دائرة اهتمامات مسؤولي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن لجنة التخطيط رشحت بالفعل اللاعب الأردني للانضمام للنادي في الموسم المقبل، ولكن يبقى القرار النهائي في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وظهر النعيمات بمستوى مميز مع النشامى خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا الأخيرة، ونجح في قيادة الأردن للمباراة النهائية امام قطر.

على جانب آخر يعود الأهلي لاستئناف مشواره المحلي بالدوري اليوم الجمعة بعد غياب منذ لقاء بلدية المحلة يوم 11 مايو الماضي بسبب انشغاله بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة أمام مضيفه فاركو بإستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.