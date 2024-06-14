شوادر اللحوم والأغنام تحتل شوارع الفيوم قبل عيد الأضحى

مظاهر عيد الاضحى بدت واضحة فى شوارع مدينة الفيوم والمراكز والقرى و من خلال السرادقات التى اقيمت فى شوارع المدن والتى اقامها الجزارين امام محالهم لبيع اللحوم بالاضافة الى "نصبات" لبيع الخراف والماعز خاصة فى حى البارودية وميدان الحواتم فى مدينة الفيوم .

ورغم القرارت والتحذيرات بعدم الذبح فى الشوارع ورغم وجود اكثر من 14مجزر حكومياً أمام الأهالى والجمعيات الأهلية لذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين. الا ان ظاهرة الذبح فى الشوارع استمرت ولم يعبأ الجزارون بالتحذيرات التى سبقت وبالغرامات التى تفرض عليهم بسبب مخالفة الذبح فى الشوارع مؤكدين انها عادة كل عيد اضحى وان الذبح فى الشارع امام المحل الخاص به او "الشادر" الذى اقامه فى الطريق يبعث الاطمئنان لدى المواطنين وهم يرون الذبيحة امامهم.



و بدت مظاهر عيد الاضحى المبارك فى مختلف شوارع الفيوم مثل السد العالى ومصطفى باشا ودرب حرازة والذى شهد الايام الماضية زحاما غير مسبوق يستمر حتى الساعات الاولى من صباح يوم العيد، ويقوم الجزارون بالذبح فى الشوارع وسط فرحة من الاطفال الذين يتجمعون حول العجل قبل ذبحة ويقومون بالتصفيق والتهليل اثناء عملية الذبح وتبارى الجزارون فى استخدام وسائل جذب الزبائن والتى وصلت الى الدى جى والاغانى .

إما عن أسعار الفيوم فى الفيوم فهى تتراوح بين 250 الى 400 جنيه للكيلو فى بعض المنافذ التى اقامتها وزارة الزراعة والمحافظة يباع الكيلو بـ 250 جنيه بينما فى القرى والمراكز بالفيوم يتراوح سعر الكيلو من 280 الى 340 جنيه ويباع الكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بين 330 و380 جنيه وفى المحال الكيرى يصل الى 400 جنيه للكيلو .

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اعلن تخصيص 14 مجزرًا حكوميًا، لفتحهم أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم، والحفاظ على نظافة البيئة.

الحفاظ على البيئة ..

وطالب محافظ الفيوم، جميع أهالي المحافظة، ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على منع ذبح الأضاحي بنهر الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث، والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى على مدار الساعة خلال أجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما وجه رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

ومن جانبه، صرح الدكتور زين العابدين على السيد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بأن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين، طوال فترة العيد، بعدد 14 مجزراً، منها عدد 4 مجازر بمركز الفيوم وهي: مجازر العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة، وفي مركز سنورس عدد 5 مجازر وهي: مجازر سنورس، وفيديمين، وترسا، ومطرطارس، وسنهور القبلية، وفي مركز أبشواي عدد 3 مجازر وهي: مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفي مركز إطسا، تم تخصيص مجزر بقرية دفنو، وفي مركز طامية، تم تخصيص مجزر طامية.

ومن المعروف ان نوع أختام الذبائح تعبر عن جودة وسن الذبيحة، بحيث يكون الختم الدائري للذبائح أقل من 5 سنوات، والختم السداسي لأكثر من 5 سنوات، وبشأن اللون الختم الأحمر للحوم البلدية والختم البنفسجي للحوم المستوردة.

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