جمال موسيالا يقود تشكيل ألمانيا المتوقع أمام اسكتلندا في اليورو

يستضيف ملعب "أليانز آرينا" مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما نجحت في الحصول على شرف استضافة هذه النسخة من اليورو.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام اسكتلندا

من المتوقع أن يقود جمال موسيالا تشكيل ألمانيا المتوقع أمام اسكتلندا، اليوم الجمعة، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيمتش، أنطونيو روديجير، جونثان تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت.

خط الوسط: توني كروس، روبرت أندريتش، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، كاي هافيرتز، جمال موسيالا.

ومن المقرر انطلاق مباراى المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي يشهدها ملعب أليانز آرينا.

وتُذاع مواجهة ألمانيا ضد اسكتلندا من خلال عدة قنوات عالمية، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيكون الناقل للبطولة الشبكة القطرية "بي إن سبورتس".