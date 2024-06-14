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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد المنصف: "تاريخ خالد بيبو الكروي أنا السبب فيه"

عبد المنصف
عبد المنصف

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، على أن تاريخ خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، يعد جزءًا منه.

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وأوضح أن النجومية التي حصل عليها بيبو جاءت بسبب المباراة التي كان متواجد بها.
وتحدث محمد عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث قال: "بالتأكيد، تاريخ خالد بيبو أنا جزء فيه، النجومية التي حصل عليها بسبب مباراة أنا كنت متواجد فيها".
وتابع: "بيبو أخذ سنتين أو ثلاثة وأنا ظللت لمدة 20 أو 25 سنة".
وأكمل: "بالطبع أرغب في انضمام أحمد ياسر ريان لنادي الزمالك، وجمهور القلعة البيضاء يرحب به، وسيكون إضافة كبيرة للفريق"
وبسؤال والد أحمد ياسر ريان بينما علق على انضمام نجله للزمالك، فقال: "لا اتدخل، وليس لي صلة بنجلي مع أي نادي، حتى عندما انضم لنادي سيراميكا كليوباترا لم أذهب معه".
وأضاف: "في حال ذهاب أحمد لنادي الزمالك أنا لن أذهب معه".
وأردف عبد المنصف: "أي نادي يذهب له ليس لي صفة معه، يوجد معه وكيل اعماله، وهو الذي يأخذ قراره، أنا رأيي استشاري فقط".

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