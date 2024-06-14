لضيافة عيد الأضحى| اصنعي سموذي البطيخ المنعش

يعد عيد الأضحى مناسبة خاصة للتجمعات العائلية والاحتفال بالأوقات السعيدة مع الأهل والأصدقاء، من بين التقاليد الجميلة في هذه المناسبة تقديم أطباق مميزة ومشروبات منعشة تترك أثراً طيباً في نفوس الضيوف. ومن بين هذه المشروبات الرائعة يأتي سموذي البطيخ، الذي يجمع بين النكهة اللذيذة والفوائد الصحية العديدة.

سموذي البطيخ ليس مجرد مشروب، بل هو تجربة منعشة تجلب البهجة والسعادة لكل من يتذوقه. فهو مصنوع من البطيخ الطازج وعصير الليمون وماء جوز الهند، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة، وخاصة خلال عيد الأضحى. كما يمكن تحضيره بسهولة وبمكونات بسيطة ومتوفرة، مما يجعله خياراً ممتازاً لكل ربة منزل تبحث عن تقديم ضيافة مميزة ومحببة.





في هذه الوصفة، سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير سموذي البطيخ لتبهجوا ضيوفكم وتضفوا لمسة من الانتعاش على تجمعاتكم العائلية في عيد الأضحى.





طريقة عمل سموذي البطيخ

المكونات:

- 2 كوب بطيخ مقطع إلى مكعبات ومبرد

- 1/2 كوب عصير ليمون طازج

- 1/2 كوب ماء جوز الهند (يمكن استبداله بالماء العادي)

- 2 ملعقة كبيرة سكر (اختياري)

- مكعبات ثلج





طريقة التحضير

تحضير البطيخ

تأكد من إزالة البذور من البطيخ ثم قطعه إلى مكعبات صغيرة، ويفضل أن يكون البطيخ بارداً.

2. الخلاط

ضع مكعبات البطيخ في الخلاط.

3. إضافة السوائل

أضف عصير الليمون وماء جوز الهند (أو الماء العادي) إلى الخلاط.

4. التحلية

أضف السكر إذا كنت ترغب في ذلك. يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق.

5. الخفق

اخلط المكونات على سرعة عالية حتى تحصل على خليط ناعم ومتماسك.

6. إضافة الثلج

أضف مكعبات الثلج واخلط مرة أخرى حتى يصبح السموذي بارداً ومنعشاً.

7. التقديم

اسكب السموذي في أكواب تقديم ويمكن تزيينها بشرائح صغيرة من البطيخ أو أوراق النعناع.





نصائح:

- يمكنك إضافة أوراق النعناع مع المكونات الأخرى لإعطاء السموذي نكهة منعشة إضافية.

- إذا كنت تفضل السموذي أكثر كثافة، يمكنك تقليل كمية الماء أو ماء جوز الهند.





التقديم:

قدّم السموذي في أكواب طويلة مع مصاصات ملونة ليكون جذاباً لضيوفك خلال عيد الأضحى.