مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال جوناثان نجويم إلى الأهلي

كشف هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة انتقال جوناثان نجويم، نجم الفريق إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوناثان نجويم لاعب كبير، من الصعب الحديث عن العروض في الفترة الحالية".

وأضاف: "جوناثان نجويم لاعب لافت للنظر هذا الموسم بالتأكيد، وهو لاعب ملتزم ومحترف مع النادي".

وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "انتقال جوناثان نجويم للأهلي حتى يكون بديلًا لعلي معلول؟ هذا سؤال غير سهل، ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور".

وكان اسم جوناثان نجويم قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيليس.