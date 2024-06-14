حضري برياني الهندي الأصلي لضيافة العيد وتمتعي بمذاق مميز

برياني الهندي من الأطباق التي يتميز بها الشعب الهندي، ويتفننون في تحضيره؛ احتفالًا بعيد الاضحى المبارك، لذا نقدم لك طريقة عمله لتجديد سفرتك وإبهار ضيوفك.

طريقة عمل برياني الهندي

المكونات:

- 500 غرام لحم غنم أو عجل مقطع إلى قطع صغيرة

- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع في الماء لمدة 30 دقيقة

- 2 بصل متوسط الحجم مقطعين إلى شرائح

- 2 فص ثوم مهروس

- قطعة صغيرة من الزنجبيل المهروس

- 1 بندورة كبيرة مقطعة إلى مكعبات

- 1/2 كوب زبيب مفروم

- 1/4 كوب لوز مقشر

- 1/4 كوب زبدة أو سمن

- 1/4 كوب زيت نباتي

- 1 1/2 ملعقة صغيرة بهارات (مزيج بهارات هندي)

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة كركم

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملح حسب الذوق

- 3 كوب ماء ساخن

- البصل المقلي للتزيين





طريقة التحضير

1. في مقلاة كبيرة، سخن الزيت والزبدة على نار متوسطة، ثم أضف البصل وقلب حتى يصبح ذهبي اللون.





2. أضف الثوم والزنجبيل واستمر في القلب لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحتهما.





3. أضف اللحم وقلب حتى يتغير لونه.





4. أضف البندورة والتوابل (البهارات، الكمون، الكزبرة، الكركم، والفلفل الأسود) وقلب جيداً لمدة دقيقتين.





5. أضف الأرز المنقوع وقلب لدمجه مع اللحم والتوابل، ثم أضف الماء الساخن.





6. ارفع النار إلى درجة عالية حتى يبدأ الماء بالغليان، ثم اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة واغلق الغطاء.





7. اترك البرياني يطهى على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا ويمتص كل الماء.





8. بعد أن ينضج البرياني، رش الزبيب واللوز المقشر على الوجه واغطِه بالغطاء مرة أخرى لمدة 5-10 دقائق ليتشرب البخار.





9. قدم البرياني الهندي مع البصل المقلي كتزيين.





10. قدمه ساخناً واستمتع بطعمه الرائع!





ملاحظة:

يمكنك إضافة طبقة من الطماطم المفرومة والجزر المبشورة للحصول على نكهة إضافية وتغذية أكثر.