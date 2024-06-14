سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية بتركيا

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. ومثّل سلطنة عُمان في الاجتماع الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.



تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها مقترح توسيع نظام الأفضليات التجارية ليشمل دراسة التفاوض بشأن ثلاثة بروتوكولات جديدة، وهي: بروتوكول السلع، وبروتوكول تيسير الخدمات والاستثمار، وبروتوكول تيسير التجارة.



كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الاتفاقيات الأساسية الثلاث الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية، وقواعد المنشأ).



وناقش الاجتماع الحلول الممكنة للتغلب على التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات أو تعيق الخطوات اللازمة لضمان توافق قوائم الامتيازات الممنوحة من قِبل الدول الأعضاء مع المعايير المطلوبة.