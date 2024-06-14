مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين نهاية الشهر الجاري

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين استكمالًا لأعداد مسابقات السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن عن إجراء مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين بنهاية شهر يونيو الجاري.

وتشمل المسابقة الجديدة لتعيين معلمين مساعدين الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو 2022.

وتضمن المسابقة الجديدة لتعيين معلمين مساعدين تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

تسلم مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل 2024

وتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل لعام 2024.

وبلغ عدد الفائزين نتيجة مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل لعام 2024 نحو 11 ألفًا و11 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد المتقدمين في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام 2024 بلغ 89 ألفًا و999 متقدما.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن شروط مسابقة تعيبن معلمين مساعدين انطبقت على 42 ألفًا و649 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 35 ألفًا و571 متقدما.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في مسابقة تعيين معلمين مساعدين بلغ 10 آلاف و286 متقدمًا، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز تلقى 934 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة والتي أسهمت في اختصار زمن المسابقة والذي كان يمتد لبضع سنوات سابقًا، بجانب الآلية المتميزة والمحوكمة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، والتي أسهمت في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.

ويجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم بدءا من عام 2022 ولمدة خمس سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

