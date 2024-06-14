إقلاع أول تاكسي جوي في العالم بالمشاعر المقدسة
قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة تبذل جهدًا كبيرًا للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن مع بدء مناسك حج 1445/2024 ، وذلك تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وضمن رؤية المملكة 2030 .
وأضاف حنفي في بيان له، أنه دشَّن وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، الأربعاء 13 يونيو 2024 ، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة ، وتضمنت التجربة التي جرى تطبيقها للمرة الأولى إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي ، حيث تعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم ، مرخص من قبل سلطة الطيران المدني السعودي ، وبدأ التاكسي الطائر نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة ، والمساهمة عبر تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية
واستكمل حنفي أن فرع وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة دشن خدمة الروبرت الذكي بالمنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف ، لتقديم خدمات توعوية للحجاج ، وأطلق إسم "زومبا" على الروبرت الذي يقدم خدمات صحية للحجاج بالحرم النبوي الشريف .
كما أوضح فرع وزارة الصحةبالمدينة المنورة أن الخدمة تهدف إلى عرض وبث رسائل توعوية وتثقفية وإرشادات صحية لسلامة ضيوف الرحمن بأكثر من 96 لغة من لغات العالم بإحترافية عالية .