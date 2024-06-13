50% خصم على المصروفات الدراسية 2024 لأبناء المعلمين

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تطبيق نسبة الخصم 50 في المائة على المصروفات الدراسية لأبناء المعلمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة 50 في المائة من المصروفات الدراسية تطبق على أبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة أو معاش).

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الخصم يكون من الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني المنصوص عليها بالقرار الوزاري 163 لسنة 2022.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا التخفيض لا يسرى على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني الصندوق التامين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

تحصيل المصروفات الدراسية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا بشأن تحصيل المصروفات الدراسية 2024 للصفوف الأولى من المراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى من العام الدراسي 2024-2025 تحقيقا الإنضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمية.

ووافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (162 ) بتاريخ 2 سبتمبر 2022 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2022-2023 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2024-2025 والتوجية بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

وقرر وزير التربية والتعليم استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني) من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات طلاب المستوى الثاني رياض اطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الأول الابتدائي.

ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة بالقرار الوزارى المشار اليه بالبند ( 1 ) وبذات الفئات وضوابط القرار بخلاف الرسوم الأخرى يتم سدادها طبقا للمعمول به في هذا الشأن. طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية - من الإقامة) ويرفق به إيصال سداد المصروفات الدراسية.