حقيقة انقطاع مياه الشرب لمدة 10 أيام في منطقة الأسمرات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه لا صحة لما تم نشره بشأن انقطاع المياه بمنطقة الاسمرات لمدة عشرة أيام متواصلة.

وأضافت انه نظرا لارتفاع درجات الحرارة الشديد وزيادة الاستهلاك فقد اثر ذلك على ضغوط المياه بالادوار العليا ، وتقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب توزع مجانا فى حالة تلقى اى شكاوى من انقطاع المياه.

وأكدت : لم يحدث انقطاع المياه لمدة عشرة ايام متواصلة بأى منطقة نهائيا سواء بمنطقة الاسمرات أو اى منطقة أخرى بنطاق محافظة القاهرة.