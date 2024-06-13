عمرو دياب تريند يوتيوب وإكس بـ "الطعامة"

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فور طرح أغنيته الجديدة "الطعامة" والتي صدرت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

تفاصيل صدارة عمرو دياب لتريند إكس

ومن ناحية أخرى تصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس فور طرحها ليصبح هاشتاج "عمرو دياب الطعامة" الأكثر تداولا عبر الموقع عقب طرح الأغنية مباشرة. أغنية الطعامة كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، وتوزيع أحمد ابراهيم.

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري. وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف. وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري. ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة. ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.

يعود عمرو دياب بأغنيته الصيفية الجديدة “الطعامة” إلى موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد المرحلة الحصرية لطرح أغانيه على المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

تفاصيل عودة عمرو دياب إلى يوتيوب

استخدم عمرو دياب أنغامي لعرض أغنياته بشكلٍ حصري قرابة العام والنصف، أحدثها أغاني ألبوم مكانك التي لم يأخذ يوتيوب مكانه فيه، لكنه حقق نجاحا ضخمًا على المنصة وملايين المشاهدات بعد أيام من طرحها .