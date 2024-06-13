دي زربي يقترب من قيادة احد الاندية الكبرى

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان المدير الفني الايطالي روبرتو دي زربي بات قريبا من التعاقد مع احد الاندية الكبيرة في القارة الاوربية بعدما ترك مهمته كمدير فني لفريق برايتون الانجليزي بنهاية الموسم الماضي .

وكان روبرتو دي زربي قد اعلن استقالته بشكل مفاجىء من تدريب فريق برايتون بعد نجاحه في قيادة الفريق على مدار موسمين الاخيرين حيث نجح في الموسم الاول في الحصول على المركز السادس في الدوري الانجليزي والتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الاوربي لكن في نهاية الموسم الاخير حدث خلاف مع ادارة برايتون حول الرؤية المستقبلية للفريق مما دفع المدير الفني الايطالي لترك الفريق ليرتبط اسمه بعدد من الاندية داخل انجلترا مثل تشيلسي و مانشيستر يونايتد الا ان اتفاقا لم يتم .

واكدت صحيفة الديلي ميل ان روبرتو دي زربي يبدو في طريقه للعودة الى التدريب من بوابة الكرة الفرنسية حيث اقترب من الاتفاق مع نادي اوليمبيك مارسيليا لتدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل .

وكان فريق اوليمبيك مارسيليا قد انهى الموسم في المركز الثامن تحت قيادة المدير الفني الفرنسي جان لويس جاسيه الذي اعلن انه لن يكمل مشواره مع الفريق وبالتالي قررت ادارة النادي الدخول في مفاوضات مع دي زربي لقيادة الفريق .