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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أية سماحة تثير الجدل بإطلالة لافتة وملامح جريئة (صور)

الفنانة أية سماحة
الفنانة أية سماحة

خضعت الفنانة أية سماحة لجلسة تصوير جديدة، مشاركة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان أسود جريء.


 

وبدت أية سماحة بفستان مثير، مصنوع من قماش الأسود اللامع، وتميز بقصته الجريئة، فكان مكشوف الصدر والظهر والأكتاف؛ لتستعرض مفاتنها وأنوثتها.

وتزينت أية بأقراط بسيطة مرصعة بالألماس؛ لتعطي لمسه راقية ومبهجة للاستايل.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أية سماحة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلي على كتفيها بصيحة الويفي المرتب واللامع.


 

ووضعت أية مكياج متعدد الطبقات، باستخدام الكونتور والهايلايتر والكونسيلر، كما زينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا، بالإضافة لظلال العين بدرجات الشيمر اللامع، واختارت ملمع شفاه باللونين البني والنود؛ ليتماشيان مع لون بشرتها وجمالها الساحر.


 

كشفت الفنانة أية سماحة عن كواليس أحدث أعمالها الفنية مسلسل "السرداب" ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة .

تحدثت أية سماحة عن مسلسل "السرداب" بأنه عمل مختلف ويتكلم عن فترة الأربعينات ، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

كشفت أية سماحة عن طبيعة دورها فى المسلسل، أنها تجسد دور جديد ومختلف وهو دور راقصة إستعراضية ، لذلك تشجعت لخوض هذه التجربة ، ومن المقرر طرح المسلسل بعد الإنتهاء من تصويره الذى أوشك على الإنتهاء.


 

وشاركت أية سماحة صورة برفقة الفنان أحمد حاتم من كواليس مسلسل "السرداب"، قائلة: "زيزي وعمر أفندي".


 

أبطال مسلسل "السرداب"

وينتمي مسلسل "السرداب" إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف ، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

 

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