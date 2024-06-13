محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال الرصف بمحيط عمارات الأوقاف بالعجيزي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بعمارات الاوقاف بالعجيزي بحي أول طنطا، بعد تطوير المنطقه ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة .

ووجه سكان عمارات الاوقاف بالعجيزي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، بتطوير محيط عمارات الاوقاف حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية .