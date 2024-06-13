وفد من حياة كريمة: يقدمو واجب العزاء فى الصحفى محمد مصباح المنسق الاعلامى بالمؤسسة

قدم العقيد ممدوح فوزى مدير مكتب حياة كريمة بالإسماعيلية والدكتور محمد جمال شلبى المنسق العام للمؤسسة والدكتور احمد زهران ومحمد الجيزاوى ومحمد ايمن اعضاء المؤسسة واجب العزاء لأسرة الصحفى محمد مصباح

مؤسسة حياة كريمة

أكد فوزى تقدير مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية للصحافة والصحفيين، مؤكدا أنها شريك النجاح فى معركة الوعى والتعليم والتنوير فى اطار منظومة الصحافة الوطنية الجادة والإعلام الوطنى

وفاة الصحفي محمد مصباح

وعبر عن حزنها بفقدان الصحافة المصرية أحد شبابها من أبناء الاسماعيلية والذى كان له دور وطنى فى خدمة الوطن والمواطن من خلال عمله مراسلا بالتليفزيون المصرى ومؤسسة حياة كريمة وقام بتغطية كل أنشطة الدولة والمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة والتى شهدت طفرة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي



وقال انه يتقدم بالعزاء لجموع الصحفيين ونقيبهم ومجلس النقابة و لاسرة الراحل فى هذا المصاب الجلل

وكان ابناء القرية فى استقبال مدير ومنسق حياة كريمة بدار مناسبات ميت ابوخالد بقرية ابوعطوة ، بمحافظة الاسماعيلية.

وكان فى استقبال مدير حياة كريمة بالإسماعيلية وفد من جموع الصحفيين بالمحافظة يتقدمهم الصحفى هانى عبدالرحمن موثق قناة السويس الجديدة ومدير مكتب المصرى اليوم وإبراهيم الكيلانى بالقاهرة 24 ومحمد جمعة جريدة الوفد وابناء الصعايدة بالاسماعيلية المهندس سعد عبدالعزيز ابو عيسي والحاج محمد فوزي