“ ترمب صغير للغاية” علامة تجارية ممنوعة بأمر المحكمة العليا

حكمت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، بعدم أحقية شخص في كاليفورنيا من استعمال علامة تجارية تحمل عبارة «ترمب صغير للغاية» التي تحمل إيحاءً، وأيدت قرار الحكومة بعدم منح ستيف أليستر حق الاستخدام الحصري للعبارة لطباعتها على قمصان قطنية ومنتجات أخرى.

ووقفت وزارة العدل الأميركية بجانب الرئيس السابق ترمب، وقال مسؤولون بالحكومة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، إن عبارة «ترمب صغير للغاية» ما زال يمكن استخدامها على القمصان والقطنية والمنتجات الأخرى، ولكن لا يمكن إعطاء حق استخدامها حصراً لشخص.

ورأى محامو أليستر أن القرار ضد حرية التعبير. بينما رأى القاضي جون روبرت أنه إذا فاز أليستر في دعواه فإن الناس ستتسابق لرفع دعاوى لامتلاك الحق الحصري لعبارات «ترمب (...) جداً».

وتشير العبارة محل القضية إلى موقف حدث بين المرشح الرئاسي دونالد ترمب، آنذاك، والسيناتور عن فلوريدا مارك روبيو والذي كان مرشحاً أيضاً للانتخابات عن الحزب الجمهوري، قال روبيو لمؤيديه: «ترمب كان يطلق عليّ دائماً (مارك الصغير)، لكن يد ترمب صغيرة، هل رأيتم يديه؟ وكما تعلمون يقولون إن من يده صغيرة... لا يمكن الوثوق به».

من جانبه، تلقف ترمب الإشارة وقال، خلال مناظرة تلفزيونية في 3 مارس (آذار) 2016: «انظروا إلى يدي، هل هي يد صغيرة؟ لقد أشار إلى يدي إنهما صغيرتان، لو كانتا صغيرتين فإن شيئاً آخر سيكون صغيراً. أؤكد لكم أنه لا توجد مشكلة».