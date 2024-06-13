رئيس جامعة جنوب الوادي يتلقي تهنئة عيد الأضحي من مطرانيات نجع حمادي وقنا

زار وفدين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، لتقديم التهاني بعيد الأضحي المبارك، واستقب الوفدين، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

ضم الوفد الأول الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأثوذكس ووفد من القساوسة، وكان الوفد الثاني من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس وضم الوفد القمص دانيال السريانى وكيل مطرانية قنا، والقمص بيشوى ناروس بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها.

أكد رئيس الجامعة، على أهميه تبادل الزيارات في المناسبات الدينية والقومية بين عنصري الامة المصرية وهذا يشير الى التماسك ووحدة الصف والترابط وسياده روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين ابناء الوطن الواحد.

وأشار رئيس الجامعة الى أهميه الوحدة الوطنية التي تميز ابناء الوطن الواحد بكل فئاته وطوائفه داعياً المولى عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها هذه المناسبات المباركة.

وقدمت وفود الكنسية التهنئة لرئيس جامعة جنوب الوادي بمناسبة عيد الاضحى المبارك واشادوا بالدور المتميز والهام الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي وحرصها على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع واشادوا بالإنجازات التي تتم بالجامعة مؤكدين على ان الجامعة منارة للعلم وقاطرة للتنمية متمنين للجامعة وقيادتها المتميزة كل النجاح والتوفيق.

زيارات إلى ديوان عام قنا:

استمرت زيارات الوفود القبطية والكنسية، إلى ديوان عام محافظة قنا، اليوم الخميس، للتهنئة بعيد الأضحي، وزار الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ووفد من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، ليصبح عدد الوفود التي زارت الديوان العام 4 وفود خلال اليوم والأيام السابقة.

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك برئاسة نيافة الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها.

والقمص لوقا هلال وكيل المطرانية ، وضم الوفد كل من الاباء القمص رويس لويز ، والقمص متياس فوزى ، والقمص بقطر نسيم ، ومجدى بشرى منسق عام أبراشية نجع حمادى ، والدكتور مينا زرزور ممثل مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقنا، والمهندس نبيه أيوب .

حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

رحب محافظ قنا بوفد المطرانية، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يبعث برسالة للعالم أجمع، مفادها أننا جميعاً شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد و يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى .

معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد ، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

من جانبه أكد الأنبا بضابا حرصه على الزيارة، وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين. وفي ختام اللقاء أهدى نيافة الأنبا بضابا لمحافظ قنا مصحفًا تعبيرًا عن سعادته ولتوطيد أواصر المحبة.