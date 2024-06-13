الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنود نتيجة تعرض شمال البلاد لقذيفة مضادة للدروع

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديان من جيش الدفاع بجروح متوسطة وطفيفة، نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد لإصابة قذيفة مضادة للدروع.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل الجندييْن لتلقي العلاج الطبي في المستشفى .

 

حزب الله يستهدف نقطة تموضع للاحتلال في وادي يرؤون بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح.‏


 

 

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