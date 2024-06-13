وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ نائب محافظ شرق القاهرة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وفد من الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وجاء الوفد برئاسة الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة و مدينة الأمل و شرق مدينة نصر وبتشريف الأباء قساوسة كنيسة ألماظة القس انطونيوس، القس ماركوس.

الكنيسة المصرية دائمًا تحرص على تبادل التهاني في ظل التآخي والتلاحم الوطني

أوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الكنيسة المصرية دائمًا تحرص على تبادل التهاني في ظل التآخي والتلاحم الوطني بين طوائف الشعب المصري .

كما استقبل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية،القس موسى راعى كنيسة مارجرجس والقس برسوم سعد راعى الكنيسة العذراء وأبو سيفين والقس كيرلس محسن راعي كنيسة العذراء ومارمينا بمدينة نصر كما شارك بالحضور الدكتورمتى وليم وباسم سمير فهمى لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك .

يذكر أن أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية .

وأشار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة إلانارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها .

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر ، كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد .