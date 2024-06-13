10 علامات تتصدر الترتيب العام للسيارات الزيرو الأكثر ترخيصًا بمصر

أظهرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، تصدر علامة هيونداي، الترتيب العام لقائمة العلامات الزيرو الأكثر ترخيصا بمختلف أنواعها خلال شهر مايو الماضي.

هيونداي في المركز الأول

وجاء حصول "هيونداي"، على المركز الأول بقائمة العلامات الأكثر ترخيصا خلال "مايو" الماضي للشهر الثاني على التوالي بعدما تمكنت من ترخيص نحو 1460 مركبة مرخصة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والتي أعلنتها مؤسسة الأهرام الشقيقة.

جدير بالذكر أن مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة هيونداي في مصر قد طرحت مؤخراً السيارة هيونداي النترا ad موديل 2025 المجمعة محلياً بدلاً من السيارة النترا hd التي توقف إنتاجها محلياً، لتقدم بذلك هيونداي في مصر سيارتين مجمعتين محلياً هما هيونداي النترا ad، بالإضافة إلى السيارة هيونداي أكسنت rp.

وتقدم السيارة هيونداي النترا ad موديل 2025 المجمعة محلياً في مصر بأسعار تبدأ من 890 ألف جنيه للفئة الأولى.

شيفروليه في المركز الثاني

أما المركز الثاني من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً فكان من نصيب علامة شيفروليه بعدد مركبات مرخصة بلغ نحو 1025 مركبة مرخصة.

كيا في المركز الثالث ومرسيدس رابعاً

وفي المركز الثالث حلت علامة كيا بنحو860 مركبة، وتلتها في المركز الرابع علامة مرسيدس بنحو800 مركبة مرخصة.

تويوتا في المركز الخامس من قائمة المجمعة

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات حلت علامة تويوتا في المركز الخامس بنحو 769 مركبة مرخصة.

شيري في المركز السادس

أما في المركز السادس من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً جاءت علامة شيري بنحو 767 مركبة مرخصة.

إم جي في المركز السابع بقائمة المجمعة

وفي المركز السابع جاءت علامة إم جى 693 مركبة، وتلتها "نيسان" في المركز الثامن بنحو 657 مركبة مرخصة.

سكودا في المركز التاسع وميتسوبيشي عاشراً

أما المركز التاسع فكان من نصيب علامة سكودا بنحو 662 مركبة مرخصة، بينما جاءت علامة ميتسوبيشي اليابانية في المركز العاشر بنحو 436 مركبة مرخصة وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.