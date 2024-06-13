زوجة الراحل أشرف مصيلحي تشكر منة شلبي بعد شرائها أضحية باسمه

حرصت المخرجة منال الصيفي على توجيه الشكر إلى النجمة منة شلبي، وذلك بعدما قامت بشراء أضحية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

بوست منال الصيفي

وكتبت منال الصيفي على حسابها بموقع فيس بوك قائلة:"الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي إحنا معاكي وجنبك، بالرغم إني مش بشوفهم كتير، بس بيحسسوني بأمان كبير قوي، حقيقي الحمد لله يارب، الناس دي رزق ربنا باعتهولي علشان يطبطب عليا، وإنتي منهم ربنا يسعدك يا منه يارب زي ما دخلتي في قلبي السعادة، أكيد أشرف حاسس بده دلوقتي شكراً يا غالية شكراً".

آخر أيام أشرف مصيلحي فى حياته

وكانت كشفت المخرجة منال الصيفي، عن الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل أشرف مصيلحي قائلة في تصريحات تلفزيونية: «الكانسر اللي كان عند أشرف شرس جدا، وكنا عارفين إنه هيرجع، وفعلا خف منه وبعدين رجع تاني، وربنا ريحه لأنه كان تعبان جدا في أيامه الأخيرة، وإحنا كمان بنتضايق لأنه طول عمره رياضي وصحي وكان بيصلي ومش بيسيب فرض وربنا كان عاوزه ياخده أبيض»، متابعة: «مفيش حد مكانش بيسأل عليه والناس كلها كانت بتحبه».

وكان حرص النجم أحمد السقا على نعي الفنان الراحل أشرف مصيلحي قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا أشرف.

سيطر الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا الذي كان يؤكد الجميع أنه محبوب ومتواضع، ونستعرض آخر صور للفنان الراحل برفقة زوجته منال الصيفي وأولاده.

أشرف مصيلحي وزوجته وأولاده

حرص كل من النجوم أشرف زكي وروجينا وماجد المصرى، وميرت عمر الحريرى، الحضور إلى مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة من أجل المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وذلك بعدما تواجد عدد كبير من الفنانين منهم ماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبد الغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

أشرف مصيلحي وزوجته

معلومات عن أشرف مصيلحي

بدأت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية.

واستطاع الفنان أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

أشرف مصيلحي وزوجته

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".