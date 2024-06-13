مقتل شخص خلال مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

لقي شخص مصرعه بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية الضما بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان إخطار وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد باستقبال المشرحة جثة ومصابين بطلق ناري علي اثر مشاجرة وقعت بالأسلحة بين عائلتي حميد ورشيدي.

انتقلت قوة من المباحث برئاسة العقيد العرنوسي والرائد محمود هنيدي للمستشفى وتبين أن الجثة والمصابين وصلوا للمستشفى بهم طلقات نارية وتبين أن المشاجرة وقعت علي اثر احتكاكات شباب العائلتين.



انتقلت علي ذلك قوة أمنية لمكان المشاجرة وتمكنت من السيطرة علي الموقف وإعادة الهدوء.