الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مقتل شخص خلال مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

مشاجرة بالأسلحة
مشاجرة بالأسلحة

لقي شخص مصرعه بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية الضما بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان إخطار وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد باستقبال المشرحة جثة ومصابين بطلق ناري علي اثر مشاجرة وقعت بالأسلحة بين عائلتي حميد  ورشيدي.

انتقلت قوة من المباحث  برئاسة العقيد العرنوسي والرائد محمود هنيدي للمستشفى وتبين أن الجثة والمصابين وصلوا للمستشفى بهم طلقات نارية وتبين أن المشاجرة وقعت علي اثر احتكاكات شباب العائلتين.


انتقلت علي ذلك قوة أمنية لمكان المشاجرة وتمكنت من السيطرة علي الموقف وإعادة الهدوء.

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