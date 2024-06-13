اقرأ غدًا بالوفد.. حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- مصادر: مشاورات الصفقة مستمرة بجهود مصر وقطر
- الجامعة العربية تطرح مبادرة لوقف الحرب الأهلية بالسودان
- اليوم.. تصعيد الحجاج إلى عرفات
- المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.. وحظر دخول المشاعر المقدسة لغير حاملي التأشيرات
- "الملا": توفير المنتجات البترولية في المستودعات ومحطات الوقود خلال إجازة العيد
- الدعم النقدي في قفص الاتهام
- الللية.. انطلاق بطولة "العظماء"
- اليوم.. تصعيد الحجاج إلى عرفات
- "التموين": طرح لحوم الأضاحي خلال أيام العيد