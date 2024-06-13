اقرأ غدًا بالوفد.. حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-