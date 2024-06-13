الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حماس تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • مصادر: مشاورات الصفقة مستمرة بجهود مصر وقطر
  • الجامعة العربية تطرح مبادرة لوقف الحرب الأهلية بالسودان
  • اليوم.. تصعيد الحجاج إلى عرفات
  • المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.. وحظر دخول المشاعر المقدسة لغير حاملي التأشيرات
  • "الملا": توفير المنتجات البترولية في المستودعات ومحطات الوقود خلال إجازة العيد
  • الدعم النقدي في قفص الاتهام
  • الللية.. انطلاق بطولة "العظماء"
  • اليوم.. تصعيد الحجاج إلى عرفات
  • "التموين": طرح لحوم الأضاحي خلال أيام العيد
الجريدة الورقية