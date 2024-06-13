تصحيح مسار

الخميس 13/يونيو/2024 - 06:59 م 6/13/2024 6:59:32 PM

تبدأ مناسك الحج من اليوم، الثامن من ذى الحجة وهو يوم التروية، بإحرام الحجاج وعقد النية للحج والطواف بالبيت العتيق بعد الإحرام، والسعى بين الصفا والمروة والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذى الحجة.

ويبدأ غداً -بإذن الله- يوم وقفة عرفة والذى يعد ركناً أساسيا من أركان الحج، لحديث النبى صلى الله عليه وسلم:«الحج عرفة»، وهذا اليوم له فضل كبير وعظيم ومكانة عند الله تعالى، فهو يوم تجتمع فيه جموع حجاج المسلمين من كل بقاع الأرض فى وقفة عظيمة يرجون فيها رحمة الله تعالى ومغفرته.

عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء »، وأيضا يعد يوما مستحبا للدعاء ففيه يجتمع المسلمين يدعون الله تعالى بكل ما فى قلوبهم ويرجون أن يستجيب لهم دعائهم.

وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فى يوم عرفة ويباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول سبحانه: «انظروا إلى عبادى جائونى شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتى ولم يروا عقابى»فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.

والوقوف بعرفة هو الركن الأساسى من أركان الحج، ويجب على الحاج أن يقف بعرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويستحب الدعاء بكل ما فى القلب وبالأدعية المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد يكمل الحاج باقى المناسك بعد غروب الشمس بالنزول إلى مزدلفة لجمع الحصى والمبيت للذهاب صباحا لرمى جمرات العقبة الكبرى فى أول أيام التشريق ثم طواف الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة ثم الحلق وتغيير ملابس الإحرام ويسمى التحلل الأصغر، ثم العودة إلى منى للمبيت بها باقى أيام التشريق وجمع الحصى لرمى جمرات هذه الأيام.

ولغير الحاج يستحب الصيام من أول ذى الحجة وحتى يوم عرفة، أو صيام يوم عرفة على الأقل لما له من فضل كبير على المسلمين، لحديث أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله، والسنة التى بعده», ويستحب أيضاً كثرة الدعاء وأن يكون بصيغة الجمع للناس والمسلمين أجمعين والأهل، والإكثار من الصدقات وذكر الله، لحديث النبى صلى الله عليه وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير»، فيوم عرفة يوم عظيم ومبارك، ويجب على المسلمين أن يغتنموا هذا اليوم فى الدعاء والذكر والعبادة وأن يرجو الله تعالى أن يغفر لهم وذويهم ويجيب لهم دعائهم.

ولمن بتمنى حج بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوى الشريف أن لا ييأس من تحقيق حلمه، فالله تعالى يسر عباده المؤمنين، وعليه أن يعلم أن حج بيت الله هو رحلة إيمانية عظيمة تغسل الذنوب وتطهر القلوب، وأن زيارة المسجد النبوى الشريف شرف عظيم وفخر لا مثيل له.

سعى لتحقيق حلمك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يحققه بإذنه.



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